COVID-вакцинація: штрафи за відсутність сертифікату

В Україні майже щодня фіксують нові антирекорди захворюваності на коронавірус. Майже всі госпіталізовані з коронавірусом не були вакциновані. На цьому тлі влада змушена «батогом та пряником» стимулювати громадян зробити щеплення, повідомляє Слово і діло.

﻿Хто повинен обов'язково вакцинуватися від COVID-19 і що загрожує за відсутність COVID-сертифікату в «червоній» зоні - читайте в матеріалі.

Обов'язкова вакцинація﻿

Міністерство охорони здоров'я визначило, що обов'язково вакцинуватися від коронавірусу мають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих держадміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів освіти та наукових установ (незалежно від типу власності).

Зазначимо, що медичні працівники до цього списку не увійшли.

Тих, хто не вакцинувався, усуватимуть від роботи вже з 8 листопада без збереження зарплати. На роботу вони зможуть повернутись після проведення вакцинації. Виняток буде для тих співробітників, які мають протипоказання до проведення щеплень: вони повинні мати при собі відповідний медичний висновок.

Наказ про усунення роботи видає керівник. Якщо він цього не зробить, загрожує штраф у розмірі 2-10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (34-170 тисяч гривень).

Міжобласні перевезення﻿

В Україні також запроваджено нові правила міжобласних перевезень: тепер для проїзду потрібно мати або сертифікат про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест. За відсутність цих документів пасажиру в автотранспорті загрожує штраф у розмірі 17-34 тисячі гривень (1-2 неоподатковуваних мінімумів). Зазначимо, що це не стосується поїздок у легкових автомобілях, де перебувають не більше ніж 5 осіб.

За перебування в авіаційному чи залізничному транспорті за пасажира без сертифікату чи тесту штраф сплачує вже перевізник – від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

Обмеження в "червоній" зоні карантину﻿

У «червоній» зоні карантину за новими правилами будуть послаблення для вакцинованих громадян – вони зможуть відвідувати масові заходи та громадські місця. Але при цьому у співробітників (організаторів) та відвідувачів мають бути сертифікати вакцинації. Перевірити їх можуть лише правоохоронці чи представники Держпродспоживслужби.

У разі відсутності документа, відвідувачів буде оштрафовано на 17-34 тисячі гривень, посадових осіб (організаторів, власників) – на суму від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.

Підробка документів про вакцинацію та їхнє використання тягне за собою штраф у розмірі 17-34 тисячі гривень для громадян та 34-170 тисяч для посадових осіб.