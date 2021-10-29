Чи позбавляти Разумкова мандата, вирішуватиме "Слуга народу"

Рішення про позбавлення екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова депутатського мандата ухвалюватиметься на з'їзді партії "Слуга народу". Про це, посилаючись на заяву першого віце-спікера парламенту Олександра Корнієнка, повідомляє Суспільне.

За його словами, рішення щодо можливого позбавлення мандата буде ухвалюватися в залежності від подальших голосувань Разумкова за ті чи інші питання.

"Давид Арахамія таку запропонував непогану, мені здається, конструкцію, що треба подивитися чи буде продовжувати народний депутат позафракційний Дмитро Олександрович Разумков свою діяльність відповідно до програми партії “Слуга народу”", — розповів Корнієнко.

Він додав, що Разумков не голосував за низку рішень, передбачених партійною програмою.

"Ми бачимо що Дмитро Олександрович не голосував за нову редакцію закону про Національне антикорупційне бюро, який передбачає підсилення і реформу антикорупційних органів. Воно точно було у наших всіх програмах. Такі приклади вже є. А визначати буде з’їзд партії, якщо таке питання підніметься. Тому що це ж не компетенція голови партії чи голови політради партії. Це компетенція виключно з’їзду", — додав Корнієнко.

Скільки важливих для партії законопроєктів має проігнорувати у своїх голосуваннях Разумков для того, аби партія позбавила його мандату, Корнієнко не відповів.