Facebook випадково збагатив канадську фірму Meta Materials

Компанія Facebook після зміни назви на Meta випадково збагатила власників канадської компанії з такою назвою – Meta Materials, повідомляє Ділова столиця.

Акції канадської фірми Meta Materials Inc., яка торгує під символом MMAT, після закриття торгів зросли на 26%. Водночас їхнє зростання протягом дня становило 4,8%.

Meta Materials не має нічого спільного з Facebook. Ця канадська компанія виробляє композитні матеріали із пластмас та металів.

Тепер вартість фірми становить приблизно $1,3 млрд. Очільник Meta Materials Джордж Палікарас жартома привітав у Twitter корпорацію Цукерберга з "Метавсесвітом".