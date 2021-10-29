СБУ нейтралізувала угруповання, яке закликало до захоплення влади

Співробітники Служби безпеки України нейтралізували антиукраїнську діяльність активістів у Київській області. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Члени угруповання проводили мітинги та закликали до захоплення державної влади в Україні.

"Для маскування протиправної діяльності зловмисники позиціонували себе як активісти громадського руху. Під прикриттям участі у масових заходах вони розповсюджували злочинні заклики та провокували заворушення", – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що до групи входило кілька мешканців Києва та Київської області.

"Зловмисники займалися розхитуванням обстановки в регіоні через поширення закликів до насильницької зміни конституційного ладу в Україні. Свої «гасла» поширювали серед учасників масових зборів та інших громадських заходів на території столиці, у тому числі поблизу органів державної влади", – уточнює прес-служба.

Під час слідчих дій за місцями проживання організаторів групи правоохоронці виявили засоби зв'язку, які зловмисники використали для координації протиправної діяльності.

"Слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) Кримінального кодексу України", – зазначають у СБУ.

Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу.

У рамках кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи щодо викриття правопорушення проводилися співробітниками СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.