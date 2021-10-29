Прем'єр закликав замінювати газ альтернативними джерелами

Енергоефективність та енергозбереження у тепломережах та житлових будинках допоможуть проходити опалювальні сезони з меншим стресом. Також на даному етапі потрібно серйозно підійти до використання альтернативних джерел для виробництва тепла. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні президії Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі, повідомляє UBR.

"Хіба зараз не найкращий час задуматися про енергоефективність та енергозбереження? Це ті шляхи, які дадуть нам можливість проходити наступні опалювальні сезони з меншим стресом" , - зазначив глава уряду.

Також він навів за приклад Волинську область. За словами прем'єра, у регіоні більше половини бюджетних котелень працюють на альтернативному паливі, зокрема на пелетах.

"Є альтернатива і спокійне проходження опалювального сезону. Звичайно, напружено, але без стресу і без ризику того, що буде зірвано" , - зазначив Шмигаль.

Крім того, він нагадав про ініціативу з наступного року розпочати велику програму енергоефективності та енергозбереження, яка передбачає енергомодернізацію великих житлових будинків та тепломереж.

Прем'єр наголосив, що це призведе до значної економії. За даними Мінекономіки, енергоефективні заходи у комунальній сфері допоможуть економити до $1,5 млрд. щорічно.