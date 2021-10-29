"Укрпошта" розіграє 1 млн грн між вакцинованими співробітниками

Керівництво АТ "Укрпошта" розіграє між вакцинованими співробітниками 1 млн грн для того, що мотивувати їх зробити щеплення від коронавірусу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба "Укрпошти" в п'ятницю, 1 млн буде розіграно у вигляді грошових призів по 1 000, 3 000, 5 000 і 50 000 грн.

"Сподіваюся, що з новою, фінансовою мотивацією кількість вакцинованих (співробітників – ІФ) значно зросте. А ми і далі будемо робити все, щоб якомога більше співробітників "Укрпошти" вакцинувалися. Адже це не тільки питання їхнього здоров'я, а й здоров'я наших клієнтів", – заявив з цього приводу генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Зазначається, що наразі від коронавірусу вакциновано близько третини співробітників "Укрпошти".