"Нафтогаз" змінив ціни на газ для населення

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує роль постачальника "останньої надії" (ПОН), знизила тариф на постачання газу своїм споживачам після відповідного рішення Кабінету міністрів, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані на сайті компанії.

Таким чином, з 1 жовтня по 30 листопада 600 тисяч споживачів компанії, які потрапили до постачальника "останньої надії", платитимуть за газ 7,96 грн за куб. м замість 16,56 грн за куб. м.

"Побутові споживачі природного газу, що обслуговуються постачальником" останньої надії "(ПОН), отримають платежі за жовтень і листопад з ціною 7,96 грн за куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)" , - повідомляє компанія.

Разом з тим для бюджетних установ ціна складе до 16,8 грн/куб.м (з ПДВ і без доставки).

Компанія зазначила, що надалі клієнти ПОН протягом 60 днів повинні вибрати ринкову газову компанію та укласти з нею договір, щоб отримати стабільну ціну на газ.

Постачальник "останньої надії" і тарифи:

Постачальник "останньої надії" в Україні – газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка зобов'язана протягом 60 днів постачати газ споживачеві, якщо він залишився без постачальника цього ресурсу. Споживачі мають право перейти від постачальника "останньої надії" до іншого постачальника. Для цього споживачеві потрібно подати онлайн-заявку на сайті обраної компанії.

Для побутових споживачів в Україні діє річна пропозиція ціни на газ від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти, згідно з якими газ в перший рік повинен коштувати 7,42 грн за кубометр.

Станом на сьогодні газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 600 тисяч клієнтів.

ДК "Нафтогаз України" як ПОН обслуговує домогосподарства у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Одеській та Луганській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, у місті Шепетівка Хмельницької області.

25 жовтня Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника "останньої надії" "Газопостачальну компанію "Нафтогаз України" в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та поставляти природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за куб. м.