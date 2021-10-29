Посольство США звинуватило РФ у ескалації напруженості на Донбасі

У посольстві США в Україні заявили, що офіційна російська риторика про те, що Україна нібито загострює ситуацію на Донбасі, не тільки вводить в оману, а й сприяє ескалації напруженості у регіоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню, але давайте будемо зрозумілими: сторона, що підтримується Росією, неодноразово використовувала гаубичну артилерію і безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського військового. Російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, а й сприяє ескалації напруженості", - йдеться у заяві посольства США, оприлюдненому у п'ятницю.