Байден приїхав до Ватикану в кортежі з 85 машин

Президент США Джо Байден проїхав вулицями Риму на зустріч із папою Римським Франциском у кортежі з 85 машин, повідомляє Лента.Ру.

Американський лідер прибув на переговори з папою Римським на службовому Cadillac на прізвисько The Beast («Звір»). Уточнюється, що довгий кортеж був необхідний Байдену і першій леді США Джилл Байден, оскільки через пандемію коронавірусу італійська влада дозволяє перебувати в одному автомобілі лише трьом особам, які не проживають разом.

Крім того, через антикоронавірусні обмеження Ватикан скасував заплановану пряму телетрансляцію зустрічі Байдена з Франциском. На це поскаржилися журналісти, акредитовані у Білому домі та при Святому престолі.