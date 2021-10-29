Сонце та похолодання до 9°С: погода на останніх вихідних жовтня

На вихідних потепління, що знову настало в Україні, почне потроху спадати, і до неділі в деяких регіонах денна температура спаде до 9°С. У той же час, сонячна погода ще не залишає країну, а недільний день і взагалі обіцяє бути безхмарним у більшості регіонів.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

Отже, у суботу, 30 жовтня, практично в усіх регіонах країни очікується 11-14°С удень і 4-8°С уночі. А ось на заході буде набагато тепліше - там обіцяють близько 14-18°С удень, але при цьому лише 2-5°С уночі.

Дощів 30 жовтня не очікується ніде країною, на всій території буде сухо та хмарно з проясненнями. У більшості регіонів очікується вітер 7-14 км/год у середньому, у Криму – до 18 км/год. На півдні та заході – 11-18 км/год у середньому, місцями можливі шквали до 22 км/год. І найменш вітряно буде на сході країни – близько 4-11 км/год.

У неділю, 31 жовтня, температурна картина країни дещо зміниться. У всіх східних, південних, більшості західних, а також у Дніпропетровській областях очікується близько 10-14°С удень і від -4°С на сході до 7°С на півдні вночі. В інших центральних, а також у північних областях буде трохи прохолодніше - близько 9-12°С удень і 0-2°С уночі. І найтепліше буде у Львівській області та в Криму – там обіцяють 13-16°С удень та 2-5°С уночі.

Опадів 31 жовтня так само не очікується ніде по країні. На півдні та в Криму буде хмарно з проясненнями, на решті території України – ясно. У більшості регіонів знову ж таки очікується вітер близько 7-14 км/год у середньому, на півдні та заході – 11-18 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 30-31 жовтня в західних, східних, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Вінницькій, Житомирській, Київській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Також у північних та деяких центральних областях можливий туман.

У столиці України, Києві, 30-31 жовтня очікується температура від 4 до 14°С протягом дня, вітер 11-14 км/год, туман у суботу та ясна погода в неділю.