Колишній сбушник зарізав знайомого, який намагався завербувати його в терористи

Колишній співробітник Служби безпеки України з'явився до Державного бюро розслідувань, щоб зізнатися у вбивстві, повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні на прийом до чергового слідчого Державного бюро розслідувань прибув громадянин України, який повідомив про обставини вчинення ним убивства іншого громадянина в номері готелю у ніч з 28 на 29 жовтня 2021 року у м. Києві" , — повідомили у ГБР.

Чоловік розповів, що він є колишнім співробітником СБУ. За його словами, нещодавно до нього звернувся знайомий, який пропонував йому допомогти з організацією терористичних актів у столиці. Переговори проходили у готелі в середмісті Києва, після відмови колишнього правоохоронця брати участь у терактах його знайомий спробував чоловіка ліквідувати. Зав’язалась бійка, у результаті, якої він завдав ножового поранення "вербувальнику".

"Колишній правоохоронець стверджував, що одразу поїхав до своїх колишніх колег, але там, як йому здалося, розповідь не була сприйнята серйозно, тому він пішов до ДБР. За результатами оперативного виїзду на місце можливої події виявилось, що громадянин говорив правду щодо вбивства" , — заявили в Держбюро розслідувань.

Наразі чоловіка передали слідчо-оперативній групі Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві.