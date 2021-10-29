США прокоментували застосування Україною "Байрактара"

Росія неодноразово використовувала артилерію та безпілотники проти українських сил на Донбасі в порушення Мінських домовленостей, повідомляє Європейська правда.

"Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню, але давайте будемо ясними — підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна" , - йдеться у заяві посольства США В Україні.

У посольстві наголосили, що офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості.