Екс-президенту Польщі висунили звинувачення в наданні неправдивих свідчень

Колишньому президенту Польщі та лауреату Нобелівської премії миру Леху Валенсі висунули звинувачення у наданні неправдивих свідчень у справі про його співпрацю зі спецслужбами за часів Польської народної республіки, повідомляє Лента.Ру.

Підозри у бік Валенси виникли після смерті екс-глави МВС Польщі генерала Чеслава Кіщака. Внаслідок обшуку у квартирі колишнього міністра правоохоронці знайшли папку з документами, нібито підписаними Валенсою. Згідно з розкритими даними, Валенса, як лідер опозиційної партії «Солідарність», співпрацював зі Службою безпеки Польщі під псевдонімом Болек.

"Леху Валенсі пред'явлено звинувачення у наданні неправдивих свідчень. Справа стосується заяв екс-президента про фальсифікацію його підписів під документами Служби безпеки" , - йдеться у повідомленні Інституту.

У 2016 році Валенса повідомляв, що не співпрацював із РБ ПНР та не підписував документи МВС.

За даними розслідування, підпис Болека збігся з підписом Валенси у 140 із 158 звітах з архіву екс-глави МВС ПНР, а також у 17 квитанціях про отримання грошей за дачу свідчень. Згідно з польським законодавством, за надання неправдивих свідчень слідству, громадянину може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.

Валенса заснувала профспілку «Солідарність» у 1980-х. 1983-го він отримав Нобелівську премію миру, а очолював Польщу у 1990-1995 роках. До пандемії Валенса читав платні лекції у різних університетах світу. Після початку пандемії він, за власними заявами, змушений був «шукати додаткову роботу».