День автомобіліста в Україні: кого і коли потрібно привітати

День автомобіліста і дорожника в Україні відзначається щорічно в останню неділю жовтня. У 2021 році це свято випадає на 31 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Що це за свято і кого потрібно привітати – читайте в матеріалі нижче.

День автомобіліста і дорожника в Україні з'явився в 1993 році. Указ про свято, який створений на підтримку ініціативи працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства України був підписаний президентом Леонідом Кравчуком.

Однак історія свята йде в 1980 рік. Ще за СРСР це свято було включено до списку святкових і пам'ятних дат. Дата свята була встановлена ще тоді - остання неділя жовтня і він називався "День автомобіліста" і "День водія".

З 1993 року в Україні це свято є символом співдружності та взаєморозуміння між працівниками дорожнього господарства та водіями автомобілів. Щорічно президенти країни вітають всіх учасників цієї сфери.

Кого вітають на День дорожника та автомобіліста

Водіїв транспорту, в тому числі й громадського

Власників особистого транспорту

Водіїв електротранспорту

Автослюсар

Шиномонтажників

Конструкторів і механіків

Працівників доріг - будівельників та інженерів

Працівників компаній, які мають відношення до автомобільної сфери

У цей день зазвичай проводять корпоративні вечірки, дарують премії та пам'ятні подарунки. На рівні держави зазвичай відзначають за працю з розвитку доріг в країні працівників дорожніх компаній.