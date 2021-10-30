День автомобіліста в Україні: кого і коли потрібно привітати
День автомобіліста і дорожника в Україні відзначається щорічно в останню неділю жовтня. У 2021 році це свято випадає на 31 жовтня, повідомляє РБК-Україна.
Що це за свято і кого потрібно привітати – читайте в матеріалі нижче.
День автомобіліста і дорожника в Україні з'явився в 1993 році. Указ про свято, який створений на підтримку ініціативи працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства України був підписаний президентом Леонідом Кравчуком.
Однак історія свята йде в 1980 рік. Ще за СРСР це свято було включено до списку святкових і пам'ятних дат. Дата свята була встановлена ще тоді - остання неділя жовтня і він називався "День автомобіліста" і "День водія".
З 1993 року в Україні це свято є символом співдружності та взаєморозуміння між працівниками дорожнього господарства та водіями автомобілів. Щорічно президенти країни вітають всіх учасників цієї сфери.
Кого вітають на День дорожника та автомобіліста
- Водіїв транспорту, в тому числі й громадського
- Власників особистого транспорту
- Водіїв електротранспорту
- Автослюсар
- Шиномонтажників
- Конструкторів і механіків
- Працівників доріг - будівельників та інженерів
- Працівників компаній, які мають відношення до автомобільної сфери
У цей день зазвичай проводять корпоративні вечірки, дарують премії та пам'ятні подарунки. На рівні держави зазвичай відзначають за працю з розвитку доріг в країні працівників дорожніх компаній.