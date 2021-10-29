"Євросолідарність" вимагає від влади повернути громадам гроші

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка під час брифінгу у Львові заявив, що головний удар дефіциту енергоносіїв і грошей відчують на собі громади і їх мешканці, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Дві ключові проблеми - це відсутність достатнього запасу енергоресурсів, газу, вугілля і відповідно електроенергії, яка генерується за допомогою газу і вугілля. І друга проблема - це відсутність коштів. Хто перший відчує ці проблеми на собі? Територіальні громади. Минулого тижня в українському парламенті влада спробувала позбавити територіальні громади коштів для будь-якого розвитку. Законопроектом №6062 пропонувалося ліквідувати бюджети розвитку, забрати кошти з освітніх субвенцій, гроші, які могли поступити в дохід місцевих бюджетів від продажу земель комунальної власності" , - зазначає Синютка.

Він зауважив, що навіть Янукович не додумався до ідеї, щоб зупиняти діяльність місцевих бюджетів через рішення міністерства фінансів та адміністрацій.

"Завдяки позиції "Європейської солідарності", інших опозиційних сил нам вдалося зняти це питання" , - зазначив Олег Синютка.