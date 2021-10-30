Mopar створив електроскутер на честь FIAT 500

Компанія Mopar, що входить до мультибрендового концерну Stellantis, створила стильний електричний скутер на честь моделі FIAT 500. Новинка має запас ходу до 30 км і здатна розвивати швидкість до 25 км/год, повідомляє Обозреватель.

Натхнення під час створення 500 Iride конструктори черпали в образі нового FIAT 500. У розробці новинки брали участь дизайнери Fiat Centro Stile та Compagnia Ducale.

Натхнення під час створення 500 Iride конструктори черпали в образі нового FIAT 500
Натхнення під час створення 500 Iride конструктори черпали в образі нового FIAT 500. Джерело: FIAT

Палітра кольорів Iride (англ. ірис) навіяна веселкою, як виразом фарб природи, а круглі ліхтарі, розташовані під кермом, нагадують круглі фари Fiat 500. Спочатку покупцям будуть доступні три кольори – червоний, небесно-синій та хмарно-сірий, але пізніше з'явиться ширший асортимент.

Скутер має компактні розміри та легко складається
Скутер має компактні розміри та легко складається. Джерело: FIAT

У комплекті до скутера передбачено спеціальну сумку для транспортування та зберігання, а також зарядний пристрій на 12В, що дозволить поповнювати батарею від звичайної автомобільної бортової мережі. Цілком зарядженої батареї вистачить, щоб подолати до 30 км з максимальною швидкістю 25 км/год. Протягом 500 Iride наводить електромотор потужністю 0,25 кВт.

У комплекті до скутера передбачено спеціальну сумку для транспортування та зберігання
У комплекті до скутера передбачено спеціальну сумку для транспортування та зберігання. Джерело: FIAT

Для користувачів скутером розробили спеціальний застосунок, яка дає корисні поради в режимі реального часу, а також дозволяє швидко і легко поділитися ними з друзями та сім'єю.

Для користувачів скутером розробили спеціальний застосунок
Для користувачів скутером розробили спеціальний застосунок. Джерело: FIAT

Електроскутер 500 Iride буде доступний за ціною від 699 євро у всіх дилерських центрах Fiat, а також фірмових магазинах Mopar.

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