Mopar створив електроскутер на честь FIAT 500
Компанія Mopar, що входить до мультибрендового концерну Stellantis, створила стильний електричний скутер на честь моделі FIAT 500. Новинка має запас ходу до 30 км і здатна розвивати швидкість до 25 км/год, повідомляє Обозреватель.
Натхнення під час створення 500 Iride конструктори черпали в образі нового FIAT 500. У розробці новинки брали участь дизайнери Fiat Centro Stile та Compagnia Ducale.
Палітра кольорів Iride (англ. ірис) навіяна веселкою, як виразом фарб природи, а круглі ліхтарі, розташовані під кермом, нагадують круглі фари Fiat 500. Спочатку покупцям будуть доступні три кольори – червоний, небесно-синій та хмарно-сірий, але пізніше з'явиться ширший асортимент.
У комплекті до скутера передбачено спеціальну сумку для транспортування та зберігання, а також зарядний пристрій на 12В, що дозволить поповнювати батарею від звичайної автомобільної бортової мережі. Цілком зарядженої батареї вистачить, щоб подолати до 30 км з максимальною швидкістю 25 км/год. Протягом 500 Iride наводить електромотор потужністю 0,25 кВт.
Для користувачів скутером розробили спеціальний застосунок, яка дає корисні поради в режимі реального часу, а також дозволяє швидко і легко поділитися ними з друзями та сім'єю.
Електроскутер 500 Iride буде доступний за ціною від 699 євро у всіх дилерських центрах Fiat, а також фірмових магазинах Mopar.