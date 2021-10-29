Названо єдине місто, де можуть підняти тарифи на тепло

Місцева влада не підвищуватиме тарифи на теплопостачання і гарячу воду в опалювальному сезоні 2021-2022 рр. Єдиним винятком є Чернігів, де місцева влада не відкидає таку можливість, повідомляє Обозреватель.

Про це йшлося під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, яке пройшло в Одесі 29 жовтня під головуванням президента Володимира Зеленського.

Як пояснив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, мери міст у всіх областях України дотримуються підписаного Меморандуму, згідно якого ціни на тепло для населення залишаються незмінними.

"Але у нас є одна ситуація у Чернігівській області: мер міста Чернігів пан Атрошенко збирається все-таки єдиним в Україні підвищити тарифи на опалення" , - розповів Тимошенко.

Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус пояснив учасникам Конгресу, що в Чернігові є два великих підприємства теплопостачання, і вони надали міській владі свої пропозиції щодо підвищення тарифів. Їх має розглянути профільна комісія міськради.

Президент Володимир Зеленський доручив заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку, голові Чернігівської ОДА В’ячеславу Чаусу і голові правління НАК Нафтогаз Юрію Вітренку відпрацювати це питання з мером міста, дотримавшись Меморандуму про непідвищення тарифів. Він також доручив секретарю РНБО Олексію Данілову напрацювати рішення, яке б захистило інтереси людей.

"Прошу РНБО запропонувати якесь рішення у разі, якщо ми всі один одного не почуємо. Рішення, пропрацьоване з фахівцями – з міністром енергетики, з прем'єр-міністром і з головою Нафтогазу. Якесь рішення, яке буде підтримувати саме людей, попри те, в якому місті вони живуть і хто у них менеджер міста" , - підкреслив голова держави.

Як повідомлялось, Меморандум про непідвищення тарифів був укладений 30 вересня на Конгресі місцевих та регіональних рад. Він передбачає, що до кінця опалювального сезону ціни залишаться незмінними. Для населення вони становитимуть 7,4 грн за кубометр, для бюджетних установ - 13,6 грн за кубометр.