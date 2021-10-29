Київ веде переговори з Тбілісі про передачу Саакашвілі Україні

Депутат Верховної Ради України Юлія Клименко (фракція "Голос") заявила, що українська сторона вимагає передати затриманого в Грузії колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі Україні, а також повідомила, що між Києвом і Тбілісі тривають переговори з цього питання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми вимагаємо, щоб Міхеіла Саакашвілі передали Україні, тому що він є українським громадянином" , - заявила Клименко журналістам у п'ятницю перед зустріччю з Саакашвілі у в'язниці в місті Руставі.

Водночас вона наголосила, що це питання має вирішуватись на дипломатичному рівні.

"Ці переговори на дипломатичному рівні тривають щодня. Цей процес потребуватиме часу, за один день питання не вирішиться. Як нам сказав посол України (у Грузії), з яким ми зустрілися, переговори відбуваються безперервно" , - заявила Клименко.

Вона також повідомила про мету візиту українських депутатів до Руставі.