Україна перейменувала криголам, куплений у Британії

Україна перейменувала куплений у Великій Британії криголам "James Clark Ross", який забезпечуватиме логістику для української антарктичної станції "Академік Вернадський". Судно отримало назву "Ноосфера", повідомляє Ділова столиця.

Цього року судно придбав Національний антарктичний центр МОН. На початку жовтня криголам зайшов в акваторію Одеського порту. Портом його приписки визначено Одесу.

Криголам оснащено океанографічним обладнанням, вісьмома спеціалізованими лабораторіями і пристосуваннями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 км.

"Тепер українським дослідникам будуть доступні майже 90% дна Світового океану. Наявність такого судна, пристосованого для роботи в умовах низьких температур, дозволяє значно розширити діапазон наукових досліджень" , — йдеться в повідомленні.

Після проходження всіх процедур і зміни назви судна на "Ноосфера" криголам вийде в океан вже цього року і візьме курс на Антарктиду в напрямку української полярної станції "Академік Вернадський".і