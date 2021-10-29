У Львові на вокзалі повністю згорів вагон поїзда
У Львові на вокзалі сталася пожежа - згорів один з двох окремо стоячих вагонів поїзда. Полум'я гасили 18 пожежників, залучалися 4 одиниці спецтехніки, а також пожежний потяг з особовим складом. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Повідомлення про інцидент на львівському залізничному вокзалі (вулиця Городоцька) надійшло до Служби порятунку "101" сьогодні близько половини першого дня.
Зазначається, що палаючий вагон знаходився на запасній колії у відстійнику без електропостачання.
До моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів він був вже повністю охоплений вогнем.
"Для забезпечення безперебійної подачі води в цілях пожежогасіння було залучено пожежний поїзд "Львівської залізниці"", - розповіли в ДСНС.
Незабаром пожежу локалізували, а вже близько 13:10 - ліквідували.
До ліквідації пожежі залучалися 18 осіб особового складу, 4 одиниці спецтехніки та пожежний потяг з 5 чоловіками особового складу.
Тепер правоохоронці з'ясовують деталі та обставини події, а також встановлюють причину пожежі.
Пожежники опублікували відео і фото, як гасили палаючий вагон.