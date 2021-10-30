Наслідки для здоров'я: чому небезпечно мало їсти

Часто буває, дівчина з гордістю розповідає, що вкрай мало їсть - і її навіть не тягне, повідомляє РБК-Україна.

Безперечно, такий факт виглядає виграшно на тлі тих людей, які не в силах приборкати апетит і систематично переїдає. Але чи варто пишатися цією обставиною? Чим підступна звичка дуже мало їсти?

Нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram розповіла, що в такій важливій області, як харчування, неприпустимі крайності, а "малоїжки" ризикують не менше, ніж ті, хто перевищує свою калорійність.

У харчуванні краще дотримуватися "золотої серединки" (фото: pexels.com)

Низька маса тіла, низька м'язова маса, низький основний обмін і низька активність - все це створює грунт для недостатнього рівня апетиту, і це безумовно не норма, а серйозний дзвіночок.

Так відбувається тому, що людина "привчила" свій організм до функціонування на "низьких швидкостях".

Давайте згадаємо, яку головну функцію несе їжа для людини: забезпечення організму всіма необхідними макро- і мікронутрієнтами для його здорової життєдіяльності.

Голодувати - не круто (фото: pexels.com)

При мізерному обсязі раціону виникає дефіцит поживних речовин, що, в свою чергу, призводить до дефіциту в загальному енергобалансі і може найсерйознішим чином відбитися на здоров'ї:

анемія,

остеопороз,

ослаблення імунної системи,

хронічна втома,

порушення репродуктивної функції,

порушення травлення,

саркопенія.

Ось далеко не повний список наслідків, до яких ризикує привести себе "малоїжка".

У висновку хочу підкреслити, що недостатність їжі - одна з форм порушення харчування, і цим точно не варто пишатися! Будьте пильні і ніколи не голодуйте!