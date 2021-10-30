Серйозні наслідки для здоров'я: чому небезпечно мало їсти
Часто буває, дівчина з гордістю розповідає, що вкрай мало їсть - і її навіть не тягне, повідомляє РБК-Україна.
Безперечно, такий факт виглядає виграшно на тлі тих людей, які не в силах приборкати апетит і систематично переїдає. Але чи варто пишатися цією обставиною? Чим підступна звичка дуже мало їсти?
Нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram розповіла, що в такій важливій області, як харчування, неприпустимі крайності, а "малоїжки" ризикують не менше, ніж ті, хто перевищує свою калорійність.
Низька маса тіла, низька м'язова маса, низький основний обмін і низька активність - все це створює грунт для недостатнього рівня апетиту, і це безумовно не норма, а серйозний дзвіночок.
Так відбувається тому, що людина "привчила" свій організм до функціонування на "низьких швидкостях".
Давайте згадаємо, яку головну функцію несе їжа для людини: забезпечення організму всіма необхідними макро- і мікронутрієнтами для його здорової життєдіяльності.
При мізерному обсязі раціону виникає дефіцит поживних речовин, що, в свою чергу, призводить до дефіциту в загальному енергобалансі і може найсерйознішим чином відбитися на здоров'ї:
- анемія,
- остеопороз,
- ослаблення імунної системи,
- хронічна втома,
- порушення репродуктивної функції,
- порушення травлення,
- саркопенія.
Ось далеко не повний список наслідків, до яких ризикує привести себе "малоїжка".
У висновку хочу підкреслити, що недостатність їжі - одна з форм порушення харчування, і цим точно не варто пишатися! Будьте пильні і ніколи не голодуйте!