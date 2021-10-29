РФ підтвердила припинення постачання вугілля в Україну і назвала причину

Росія зупинить постачання вугілля в Україну "у зв'язку зі зростаючим попитом на вугілля, яке використовується для потреб енергетики", повідомляє Ділова столиця.

"Прийняте рішення пов'язане з попитом, що росте, на енергетичні марки вугілля. В осінньо-зимовому періоді необхідно приділяти особливу увагу забезпеченню власних потреб усередині країни" , — пояснили у Мінекономрозвитку РФ.

У ньому додали, що в листопаді "з урахуванням поставок інших марок вугілля, що продовжуються, російські постачальники поставлять більше половини всього вугілля, що поставляється в Україну".

Коментуючи рішення про зупинення, у Мінекономрозвитку також зазначили, що протягом останніх років, "незважаючи на політичну обстановку, Росія залишалася основним постачальником вугілля на промислові та енергетичні підприємства України".

"Більше того, частка російських постачальників навіть дещо збільшилася — до 68% всього вугілля, що поставляється в Україну. У натуральному вираженні обсяг поставок вугілля збільшився з 9,5 млн т в 2019 році до 10,3 млн т за дев'ять місяців 2021 року" , — додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що з 1 листопада Російська Федерація зупиняє постачання енергетичного вугілля до України.