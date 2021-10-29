Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

В останній робочий день жовтня котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжили зниження, т.к. охочих продати валюту було набагато більше, ніж покупців.

Національний банк провів дві інтервенції щодо купівлі валюти, щоб хоч трохи пом'якшити падіння долара. Перший раз регулятор з'явився на початку торгової сесії і зібрав заявки від продавців в інтервалі від 26,27 до 26,29 гривень на суму 5 млн доларів. Коли ж і це не допомогло, вийшов із великим ордером на покупку за ціною 26,25 гривень та купив ще 30 млн доларів. Серед продавців виділялися комерційні банки, які у зв'язку з кінцем місяця упорядковували свою валютну позицію відповідно до вимог НБУ.

Закрили торги п'ятниці на 6 копійок на купівлі та на 1,5 копійки на продажу нижче, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,25/26,35 (купівля/продаж).

Торги п'ятниці відкрилися ширше, ніж у четвер: спред на старті становив 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 26,28 гривень пройшла о 9:25. Буквально через 15 хвилин на ринку з'явився Національний банк: регулятор не став виставляти заявку на покупку, а просто зібрав найдешевші заявки на продаж на суму 5 млн. доларів, після чого пішов. Після відходу Нацбанку торгівля точилася в діапазоні 26,28-26,32 гривень; попит і пропозиція врівноважували один одного, але ближче до обідньої перерви банки почали виставляти власні заявки на продаж, і стало зрозуміло, що без допомоги Національного банку долар звалиться: покупців на такі суми просто не було. Тому регулятор вийшов повторно і виставив ордер (як виявилося пізніше, на 30 млн. доларів) за ціною 26,25 гривень. О 15:15 Нацбанк пішов, і остання година ринок був при владі спекулянтів, які почали піднімати цінник на продаж, сподіваючись на покупців, що запізнилися.

Котирування закриття – 26,26/26,32 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 1,5 млн. доларів порівняно з четвергом і склав 174,5 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,2876 гривень.

Офіційний курс долара на 1 листопада встановлено на позначці 26,2767 гривень за долар, зниження на 4,98 копійки.

Офіційний курс євро на 1 листопада встановлено на позначці 30,5953 гривні за євро, зростання на 9,21 копійок.

Курс готівкового долара у оптових обмінниках Києва продовжив зниження. Вранці «американця» продавали по 26,39-26,40 гривень, але вже на обід цінник опустили до 26,35-26,36 гривень. До вечора долар подорожчав лише на 1 копійку, до 26,36-26,37 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 – 1,1548 долара. Після різкого зростання євро сьогодні стрімко впав з 1,1688 до 1,1537 долара (на момент написання статті євро продовжує знижуватися), т.к. інфляція в зоні євро цього місяця перевершила очікування і зрівнялася з рекордним максимумом, що поставило перед Європейським центральним банком політичну дилему. Нездатність президента Крістін Лагард протистояти ринковим очікуванням підвищення процентних ставок викликала невдоволення. Готівковий євро протягом дня також різко подешевшав: зранку євровалюту продавали по 30,65-30,70 гривень, а надвечір євро можна було вільно купити по 30,53-30,55 гривень.

Російський рубль у п'ятницю впав майже на рубль, з 70,10 до 71,00 рубля за долар, відреагувавши на сильне зміцнення долара до решти валют. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 70,90-71,00 рубля. Готівковий карбованець в Україні сьогодні, як і вчора, продавали по 3,73-3,75 гривень за 10 рублів.