Київ має намір викупити п'ятий цех заводу "Більшовик"

Київська влада планує до кінця цього року завершити процес викупу п'ятого цеху заводу "Більшовик", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну заяву Кличко зробив в ефірі одного з телеканалів.

Він зазначив, що незважаючи на зміну власника заводу, п'ятий цех, за рішенням суду, має бути проданий Києву за 112 млн. грн. Надалі цей цех буде знесено, щоб завершити будівництво розв'язки на Шулявському шляхопроводі.

"Киян цікавить одне питання, пов'язане із заводом "Більшовик", – коли добудують розв'язку на Шулявському шляхопроводі? Місто має суперечку з приводу 5-го цеху "Більшовика" з Фондом держмайна упродовж майже двох років. Спочатку нам запропонували викупити цех за 700 мільйонів гривень – половину ціни, за яку нещодавно продали весь завод! Ми відмовилися та звернулися до суду", - зазначив Кличко.

Столичний мер наголосив, що згідно з рішенням суду, будь-який власник заводу "Більшовик" зобов'язаний продати місту Києву п'ятий цех за ціною, встановленою експертною оцінкою - 112 млн гривень.

"І ми розраховуємо, що із новим власником відповідне рішення суду буде виконано до кінця року", – уточнив Кличко.

За його словами, якщо місто вирішить питання щодо п'ятого цеху до кінця цього року, то з наступного року розпочне оформлення необхідних документів і будівництво.

"За оцінками експертів, для цього потрібен рік. Тобто до кінця наступного року розв'язка може бути здана в експлуатацію. Це стверджують фахівці. Але подивимося, як далі розвиватимуться події", - резюмував мер.

Як повідомлялося, Фонд державного майна під час аукціону 27 жовтня продав АТ "ПКМЗ" за 1,429 млрд грн. Його викупив консорціум інвесторів, серед яких власник A Development Олексій Баранов та компанія UDP під керуванням Андрія Іванова.

Стартову ціну АТ "ПКМЗ" було встановлено на рівні 1,39 млрд грн. Згідно з приватизаційними умовами, новий власник має погасити заборгованості ПКМЗ перед трудовим колективом, держбюджетом та іншими кредиторами (на сьогодні борги налічують понад 500 млн грн), виконати чинний колективний договір і не допустити звільнення протягом визначеного строку.

Крім цього, покупцеві необхідно інвестувати в модернізацію підприємства щонайменше 57 млн грн протягом трьох років, зберегти частину виробництва, що має потенціал, на майданчику в Києві або Жашкові, або інших виробничих потужностях в Україні.

"Як акціонер UDP, я вітаю партнерів із перемогою на відкритому аукціоні. Але насамперед це хороша новина для країни. Велика приватизація - це позитивний тренд для України. Тільки від продажу занедбаного старого заводу "Більшовик" державний бюджет отримає мільярдні надходження і погашення боргів у розмірі близько 500 млн грн", – прокоментував продаж "Більшовика" засновник групи UFuture бізнесмен Василь Хмельницький.

За його словами, приватизація об'єкта дозволить створити у столиці інноваційну і комфортну інфраструктуру, а місто отримає інвестиції і нові робочі місця. Він зазначив, що в Україні все ще багато занедбаних об'єктів, на відновлення яких держава не має ресурсів.

Девелоперська компанія UDP, що входить до холдингу UFuture, реалізує інноваційний парк UNIT.City. У партнерстві з A Development компанія є інвестором проектів White Lines, Smart Plaza Polytech, Smart Plaza Obolon, реконструкція Арсенальної площі.

UFuture – холдингова компанія, яка поєднує бізнес- і соціальні проекти Хмельницького. Має диверсифікований портфель активів у сфері нерухомості, інфраструктури, промисловості, поновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюється в $550 млн. Загальна капіталізація бізнесів, які вона інвестувала, перевищує $1 млрд.