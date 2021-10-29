Колишньому заступнику міністра оборони вручили підозру

Колишньому заступнику міністра оборони України вручили підозру. Йому пред'являють звинувачення в спричиненні збитків державі на 700 млн гривень під час закупівлі продуктів для армії, пише Олег Черниш, РБК-Україна.

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що підозру вручили Ігорю Халімону.

Також підозру вручили колишньому керівнику одного з департаментів Міноборони

За даними слідства, в грудні 2020-січні 2021 року екс-керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних сил України на 2021 рік. За вказівкою заступника міністра керівник департаменту уклав додаткові угоди з постачальниками про доставку продуктів, які вже не були зобов'язанням Постачальника.

Таким чином, ЗСУ повинні були самостійно здійснювати доставку продовольства, зокрема, залучати до цього особовий склад і техніку, і витрачати додаткові бюджетні кошти.

"Це негативно вплинуло на обороноздатність підрозділів ЗСУ та поставило під загрозу виконання їх основних завдань, визначених Конституцією України, зокрема щодо оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності", - йдеться у повідомленні.

Екс-заступнику міністра оборони та екс-керівнику одного з департаментів Міноборони повідомлено про підозру за статтею перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч.1 ст. 114-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.