Сейм Польщі схвалив будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

Сейм Польщі схвалив будівництво стіни на східному кордоні з Білоруссю. Тепер законопроєкт буде направлений на підпис президенту країни Анджею Дуді, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Депутати нижньої палати польського парламенту відхилили основні поправки Сенату до законопроєкту про будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. Сенат схвалив документ з п'ятьма технічними та законодавчими питаннями.

Тепер законопроєкт направлять на затвердження президенту Польщі Анджею Дуді. Він пообіцяв підписати документ, що дозволяє будівництво стіни, протяжністю 100 кілометрів і вартістю 407 мільйонів доларів.

Польська влада прийняла рішення побудувати паркан висотою більше 2 метрів на кордоні з Білоруссю через потік нелегалів. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що паркан на кордоні з Білоруссю допоможе уникнути "міграційного шантажу" з боку Мінська і Москви.