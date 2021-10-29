ГБР пошкодило катер "Кентавр" під час слідчого експерименту

Державне бюро розслідувань провело слідчий експеримент на можливу невідповідність бойових катерів "Кентавр", зроблених ПрАТ "Кузня на Рибальському", вимогам замовника – Збройних сил України та Міноборони, під час якого один із катерів було пошкоджено.

Відповідну заяву компанії було оприлюднено у п'ятницю.

Після повернення судна при виконанні швартування катер отримав пошкодження. Внаслідок невмілих дій слідчої групи ДБР було, зокрема, пошкоджено конструкцію кормового майданчика огорожі водометів. Фахівці заводу констатували, що тепер потрібно провести ремонт", - йдеться у заяві.

У ній наголошується, що ще один катер, який співробітники ДБР вивели у море 28 жовтня "для проведення слідчого експерименту", також не змогли нормально пришвартувати.

"Представникам "Кузні" довелося втрутитися і допомогти представникам Бюро пришвартувати катер, щоб убезпечити і саме судно, і людей, що перебували на його борту. Один із учасників слідчого експерименту впав у воду, і його довелося витягувати на берег", - зазначають у компанії.

Там наголошують, що фахівці заводу не змогли оглянути технічний стан катера, оскільки на нього накладено арешт. Також повідомляється, що співробітники ДБР замінили запасну частину на катері без залучення фахівців "Кузні на Рибальському".

"Використання непідготовленої команди і самовільна заміна запасних частин означає, що слідство спотворює технічні характеристики суден. Усі ці обставини дають підстави сумніватися не лише у професіоналізмі, а й у неупередженості слідства", - наголошується у заяві.

У ній уточнюється, що ДБР уже кілька років "системно тисне на завод, перешкоджаючи його діяльності, проводячи протиправні обшуки та блокуючи виробництво суден для Збройних сил України".

"Кузня на Рибальському" завжди стоїть на позиціях захисту інтересів держави, відповідально і сумлінно виконує свої контрактні зобов'язання. Ми заявляємо, що дії слідства вкотре підтверджують (інформацію – ІФ) про сплановану кампанію зі знищення єдиного підприємства, здатного виробляти військові судна, і є надзвичайно важливим у забезпеченні обороноздатності країни", - наголошують у компанії.

Там додають, що перед проведенням слідчого експерименту, ДБР не повідомило, перевірка яких саме відомостей, дій, дослідів чи випробувань планувалася під час проведення слідчих експериментів на катерах.

"Також не було зазначено, чи був план слідчих експериментів, скільки таких експериментів планується провести, чи планувалися слідчі експерименти під час планових порівняльних випробувань і чи проводитимуться додаткові випробування", - резюмують у "Кузні".

Раніше в ДБР заявили, що слідчий експеримент підтвердив невідповідність бойових катерів, зроблених "Кузнею на Рибальському" вимогам замовника.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру чиновникам "Кузні на Рибальському" і Міноборони через постачання військової техніки низької якості. Також, за інформацією ДБР, було закуплено для потреб ЗСУ санітарні автомобілі виробництва "Богдан Моторс", які не відповідали встановленим вимогам. За даними слідства, сума збитків за двома епізодами становить понад 475 млн грн.

Слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику міністра України (2015-2019 рр.), директору департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони (2015-2017 рр.), директору департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони (2018-2019 рр.). Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 426-1 та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 426-1 КК України.

Повідомлено також про підозру голові правління "Кузні на Рибальському", дії якого кваліфіковано за ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 426-1 КК України.

7 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Шандрі у вигляді арешту на 60 днів із можливістю внести заставу в 44 млн грн.

Адвокати голови правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" Валерія Шандри подали скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з "політичними переслідуваннями, порушенням прав підзахисного та застосуванням до нього катувань".