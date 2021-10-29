Нові правила проїзду в метро Києва з 1 листопада: пасажирів попередили про великі штрафи

У КП "Київський метрополітен" попередили про штрафи від 17 тис. грн за відсутності документа про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок у громадському пасажирському транспорті столиці під час дії обмежень "червоної" зони епідопасності, повідомляє УНІАН.

"Із 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності COVID-сертифіката або ПЛР чи антиген-тесту, який зроблено не більш як за 72 години до поїздки, або сертифіката про одужання. Штраф за порушення – від 17 тис грн. Постанова Кабінету міністрів №1236 від 9.12.2020" , - наголосили у метрополітені.

Громадян закликали дотримуватись карантинних обмежень.