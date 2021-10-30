Фастфуд складається з хімікатів: нове дослідження

Фталати також відомі як пластифікатори. Їх використовують у сотнях продуктів - від вінілової підлоги і пластикової упаковки до мила й шампунів, їх також знайшли у фастфуді, повідомляє Корреспондент.

"Люди повинні турбуватися не тільки про холестерин, калорії та вуглеводи у фастфуді: гамбургери, піца і буріто наповнені токсичними "одвічними хімічними речовинами", згідно з новим дослідженням.

Що знайшли у фастфуді

Вчені з Університету Джорджа Вашингтона замовили десятки страв з McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Domino's, Taco Bell і Chipotle. Відповідно до аналізу, фталати, які використовуються для надання гнучкості пластику, були виявлені більш ніж в 80% зразків. Фталати також відомі як пластифікатори, їх використовують у сотнях продуктів - від вінілових підлог і пластикової упаковки до мила й шампунів. Крім того, їх пов'язують із численними проблемами зі здоров'ям - це рак, ушкодження печінки, безпліддя, захворювання щитовидної залози, астма і зменшення розмірів яєчок, а також це проблеми з навчанням, розлад поведінки і порушеннями уваги в дітей.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, фталати впливають на людей, коли вони споживають страви і напої, що контактували із продуктами, які містять фталати, або при безпосередньому вдиханні частинок фталату з повітря. Особливий ризик від фталатів для дітей, тому що діти повзають - торкаються руками різних речей та кладуть до рота.

Оберемок хвороб

Дослідники обирали пункти з меню ресторанів - гамбургери, картопля фрі, курячі нагетси, курячі буріто і сирну піцу - виходячи з частки ринку і списку продуктів, які продають найбільше. Згідно з їхніми результатами, які опубліковано в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, продукти, які виготовлено з м'яса, мали вищий рівень фталатів, тоді як картопля фрі і сирна піца мали найнижчий рівень. З замовлених ними продуктів 81% містив фталат під назвою DnBP, який пов'язаний з підвищеним ризиком астми, а 70% містили DEHP, що пов'язаний зі зниженням фертильності й іншими репродуктивними проблемами.

Через зростання занепокоєння через фталати було розроблено альтернативні пластифікатори, і вчені виявили один такий замінник під назвою DEHT у 86% нездорової їжі. За словами дослідників, про весь вплив цих альтернативних пластифікаторів на здоров'я поки що невідомо. Дослідники відзначили, що гамбургери, нагетси і молочні коктейлі можуть контактувати із фталатами й пластифікаторами-замінниками в будь-якому місці ланцюга поставок - від обладнання для обробки і пакування до пластикових рукавичок, які носять співробітники.