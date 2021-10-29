Шустер заразився COVID-19

Український телеведучий Савік Шустер отримав позитивний тест на COVID-19, повідомляє УНІАН.

Про це сам Шустер розповів в ефірі програми "Свобода слова", яку веде сьогодні по відеозв'язку, а не безпосередньо зі студії.

"Сьогодні програма дуже незвичайна. По-перше, я не в студії, я в Італії. Так сталося, що перед відльотом до Києва я здав тест і виявився позитивним. Тому я в ізоляції" , - сказав Шустер і додав, що" застряг " в маленькому містечку в Південній Тоскані.

За словами ведучого, почувається він "дуже добре".