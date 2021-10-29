Байден визнав помилку США у скандалі з підводними човнами
Президенти США та Франції Джо Байден та Еммануель Макрон вперше зустрілися після скандалу з підводними човнами та створення блоку AUKUS, повідомляє Новое время.
Зустріч відбулася у посольстві Франції у Ватикані перед самітом G20.
"Клянуся, у мене склалося враження, що Франція була заздалегідь поінформована, що угода не відбудеться", - сказав американський президент під час зустрічі.
Байден назвав дії американської сторони «нетактовними»:
«Це було зроблено не дуже витончено».
Глава Білого дому також назвав Францію «
надзвичайно цінним партнером». Еммануель Макрон на запитання журналістів відповів, що Франція та США разом «
прояснили те, що потрібно було прояснити». За словами Макрона, «
нині важливо те, що ми робитимемо разом у найближчі тижні, місяці та роки».
Два президенти були в хорошому настрої, махали журналістам і під час зустрічі поплескали один одного по плечу.