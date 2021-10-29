Байден визнав помилку США у скандалі з підводними човнами

Байден визнав помилку США у скандалі з підводними човнами

Президенти США та Франції Джо Байден та Еммануель Макрон вперше зустрілися після скандалу з підводними човнами та створення блоку AUKUS, повідомляє Новое время.

Зустріч відбулася у посольстві Франції у Ватикані перед самітом G20.

"Клянуся, у мене склалося враження, що Франція була заздалегідь поінформована, що угода не відбудеться", - сказав американський президент під час зустрічі.

Байден назвав дії американської сторони «нетактовними»:

«Це було зроблено не дуже витончено».

Глава Білого дому також назвав Францію «надзвичайно цінним партнером». Еммануель Макрон на запитання журналістів відповів, що Франція та США разом «прояснили те, що потрібно було прояснити». За словами Макрона, «нині важливо те, що ми робитимемо разом у найближчі тижні, місяці та роки».

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Два президенти були в хорошому настрої, махали журналістам і під час зустрічі поплескали один одного по плечу.

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