"Нафтогаз" виграв ще один тендер на постачання газу до Молдови

"Нафтогаз України" у п'ятницю виграв ще один тендер молдавської Energocom, у рамках якого поставить державній компанії 12,125 млн. куб. м газу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За результатами зазначеної процедури закупівлі компанія уклала з Energocom індивідуальний договір купівлі-продажу природного газу з обсягом реалізації 128 525 МВт-год. Це приблизно 12,125 млн. куб. м", - уточнив директор з інтегрованих комунікацій української компанії Максим Белявський.

На цьому тижні Молдова почала купувати газ на міжнародному ринку. Уряд доручив держкомпанії Energocom оголошувати щоденні тендери.

Раніше "Нафтогаз" виграв тендер на постачання Energocom 0,5 млн. куб. м газу 29 жовтня.