У мережі запускають глобальну платформу для фрілансерів

Соціальна мережа професійних контактів LinkedIn, яка належить компанії Microsoft, оголосила про запуск глобальної платформи для фрілансерів Service Marketplace, повідомляє Depo.ua.

Така платформа має допомогти роботодавцям шукати фрілансерів у всіх країнах світу.

У компанії сподіваються, що Service Marketplace стане конкурентом для таких сервісів для фрілансерів як Fiverr та Upwork.

При цьому особливістю платформи є те, що фрілансер не може шукати роботу сам.

Користувач лише налаштовує собі профіль, а потенційний роботодавець може знайти виконавця на короткострокову роботу і домовитися про її виконання.

Крім того, на платформі можна перевірити вимоги роботодавця щодо вакцинації, якщо така інформація ним вказана.

Нині у сервісі представлено 250 категорій роботи, однак уже найближчим часом цей перелік планують розширити до 500.

Уточнюється, що під час бета-тестування, допоки платформа була доступна тільки у США, вона зібрала 2 млн фрілансерів.

Варто зазначити що у LinkedIn в цілому – близько 800 млн користувачів.