США розсекретили висновки розвідки про походження коронавірусу

Офіс директора Національної розвідки США (ODNI) розсекретив доповідь з висновками про походження коронавірусу. У документі розглядаються два варіанти, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

У доповіді йдеться, що спецслужби США не змогли прийти до однозначного висновку про походження коронавірусу. Основними вважаються дві версії. Перша, природне походження-передача вірусу від тварини до людини. Друга-інцидент в лабораторії.

У документі також говориться, що коронавірус не був генетично модифікований.

При цьому автори доповіді заявляють, що точно встановити походження коронавірусу можна тільки при співпраці Китаю. Однак Пекін не йде на співпрацю в цьому питанні і перешкоджає глобальному розслідуванню.

У липні поточного року Китай відмовився дотримуватися запропонованого ВООЗ плану щодо другого етапу розслідування походження коронавірусу.