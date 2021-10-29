В Україні посилять покарання за підробку COVID-документів

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький розповів про плани посилення відповідальності за підробку сертифікатів вакцинації та ПЛР-тестів.﻿ Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє УНІАН.

Говорячи про позачергове засідання парламенту, яке має відбутися 2 листопада, Радуцький зазначив, що на ньому має розглядатися, зокрема, законопроект, який "підвищує в три рази кримінальну відповідальність за підробку сертифікатів вакцинації та ПЛР-тестів".

Депутат уточнив: "Якщо це... багаторазове порушення закону по використанню фальсифікованих документів, – до 8 років позбавлення волі".

Радуцький також зауважив, що під "багаторазовістю" мається на увазі вчинення таких дій більше одного разу.

"І це, що стосується людей, які виробляють, виготовляють. А люди, які користуються, – там адміністративна відповідальність також збільшується... Там за 50 тисяч гривень" , – сказав він.

Парламентар також зауважив, що із 800 кримінальних справ, які наразі порушено правоохоронцями щодо підробних сертифікатів, "проходить аж одна медсестра в Одеській області, усе інше – це інтернет, це різні аферисти".