Україна вважають найбільшим виробником фальшивих COVID-сертифікатів
Українці встановили новий антирекорд. Весь світ обговорює найбільші масштаби підробок сертифікатів про вакцинацію в Україні, повідомляє Сьогодні.
Про це заявив журналіст Савік Шустер в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24". Він зазначив, що дуже важливо не підробляти сертифікати вакцинації.
"Бо дуже неприємно чути у світі, що Україна – один із лідерів фальшивих сертифікатів. Це звучить скрізь і на всіх платформах – європейських та американських. І це дуже неприємно", – сказав Шустер.