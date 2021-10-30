Україна вважають найбільшим виробником фальшивих COVID-сертифікатів

Українці встановили новий антирекорд. Весь світ обговорює найбільші масштаби підробок сертифікатів про вакцинацію в Україні, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив журналіст Савік Шустер в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24". Він зазначив, що дуже важливо не підробляти сертифікати вакцинації.