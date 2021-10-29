Під Києвом сім'я загинула від чадного газу

У Броварах Київської області вночі померла родина із трьох осіб та їхній кіт. Причиною смерті, за попередньою версією, стало отруєння чадним газом. Про це 29 жовтня, поінформувала пресслужба поліції області, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні близько 13.00 години до поліції надійшло повідомлення від стурбованої жінки про те, що вона не може додзвонитися своїм родичам. За адресою виїхали слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС. У квартирі було виявлено тіла трьох загиблих. Ними виявилися 55-річний чоловік, його 51-річна дружина та 26-річна дочка".

Наголошується, що видимих ​​ознак насильницької смерті на їхніх тілах не виявлено. За попередніми даними, троє людей померли від отруєння чадним газом. Правоохоронці також евакуювали мешканців будинку та викликали спеціалістів аварійної газової служби.

Обставини та причина загибелі сім'ї встановлюються і згодом буде надано відповідну правову кваліфікацію.