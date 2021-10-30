Кузін озвучив терміни вакцинації для перехворілих на COVID-19

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про неспроможність теорії, що ті, хто перехворів на коронавірус, повинні робити щеплення проти COVID-19 через 6 місяців або навіть рік після одужання, повідомляє Обозреватель.

Офіційні дані наукової медицини стверджують, що після захворювання людина має отримати першу дозу щеплення не пізніше, ніж через три місяці, а працівники соціальних сфер – через 28 днів.﻿ Про це він розповів у студії політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Також Кузін розвіяв частину міфів про надумані протипоказання до вакцинації.

"Наприклад, вагітність. Вагітність не є протипоказанням до вакцинації. Тут є лише обмеження до конкретних препаратів. Їм не можна вводити вакцину CoronaVac, у їхньому положенні рекомендується Pfizer" , – зауважив санлікар.

Чиновник звернув увагу на реальні порушення імунітету, коли у людини встановлено діагноз ВІЛ, онкозахворювання або було перенесено операцію трансплантації органів. У таких випадках пацієнт повинен попередньо порадитися з лікарем, який вкаже показання до щеплення від коронавірусу, щоб у протилежному випадку не виникла алергічна реакція.