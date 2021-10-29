Макрон і Байден обговорили військову торгівлю

Президенти Франції та США Еммануель Макрон та Джо Байден обговорили військову торгівлю та експорт зброї під час зустрічі, яка відбулася у Римі. Про це йдеться у спільному комюніке за підсумками зустрічі двох лідерів, повідомляє Лента.Ру.

Зазначається, що Макрон і Байден мають намір розпочати стратегічний діалог з військової торгівлі, щоб "просувати спільний підхід до питань, пов'язаних із доступом до ринків та військовим експортом".

"У цьому контексті уряди двох країн визначать кроки щодо покращення ефективності дозволів на оборонний експорт" , - йдеться у заяві.

Крім цього, країни мають намір зміцнити співпрацю у космічній сфері.

"Президенти підтверджують свою підтримку зміцненню стратегічного партнерства між ЄС та НАТО, яке не має аналогів і має важливе значення для безпеки та процвітання наших країн та євроатлантичного регіону" , - наголошується в документі.

Зустріч Еммануеля Макрона та Джо Байдена відбулася 29 жовтня на полях G20 у Римі.