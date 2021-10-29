США надсилають ще 55 російських дипломатів

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 55 російських дипломатів мають залишити США найближчими місяцями.﻿, повідомляє Українська правда.

"З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників мають залишити США найближчими місяцями (а це, по суті, означає висилку), ситуація на дипломатичному "фронті" тільки погіршиться" , - говориться на сайті МЗС РФ.

У серпні посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що Вашингтон попросив 24 російських дипломатів покинути країну до 3 вересня після закінчення терміну дії їхніх віз.﻿

У жовтні в Сенаті США закликали президента США Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів.