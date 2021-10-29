США залишають ще 55 російських дипломатів - МЗС РФ

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 55 російських дипломатів мають залишити США найближчими місяцями, повідомляє Українська правда.

"З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів та адміністративно-технічних працівників мають залишити США найближчими місяцями (а це, по суті, означає висилку), ситуація на дипломатичному "фронті" тільки погіршиться" , - говориться на сайті МЗС РФ.

У серпні посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що Вашингтон попросив 24 російських дипломатів покинути країну до 3 вересня після закінчення терміну дії їхніх віз.

У жовтні в Сенаті США закликали президента США Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів.