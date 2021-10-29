В Італії відсторонили від роботи медиків, які відмовилися від вакцинації

В Італії лікарів, які відмовляються зробити собі щеплення від COVID-19, усувають від роботи. Про це телеведучий Савік Шустер, який зараз хворіє на коронавірус в Італії, розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Італії сьогодні (у п'ятницю - ред.) 1579 лікарів відсторонено від роботи, тому що вони відмовилися вакцинуватися. Зовсім недавно таких лікарів було 2053. 474 вирішили вакцинуватися. Ось таким чином виходить цифра 1579" , - розповів він.

Шустер підкреслив, що 82,7% жителів Італії віком від 12 років вже отримали обидві дози вакцини від коронавірусу.

Він додав, що італійська медична система справляється з пандемією коронавірусу набагато краще, ніж українська.