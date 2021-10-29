На підвищення зарплат лікарям передбачено 35 мрд - Радуцький

На наступний рік у Програмі медичних гарантій, яка фінансується через Національну службу здоров'я, буде передбачено 35 млрд грн на підвищення зарплат лікарям, повідомляє Укрiнформ.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Тарифи НСЗУ будуть підняті на 35 млрд наступного року, саме для того, щоб виплачувати зарплату (лікарям - ред.)" , - сказав Радуцький

Він додав, що мінімальна зарплата лікаря буде становити 20 тис. грн. За словами голови комітету, це той поріг, встановлювати зарплату нижче якого власник закладу охорони здоров'я не має права.