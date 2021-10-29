У Рівному турагентство виготовляло липові COVID-документи

У Рівному співробітники кіберполіції виявили продаж у туристичній агенції підроблених ПЛР-довідок про відсутність коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією Департаменту комунікації Національної поліції, правоохоронці встановили, що підроблені довідки власниця турфірми виготовляла для клієнтів, яким готувала документи для туристичної поїздки.

Вартість довідки про проходження громадянами ПЛР-тестування на відсутність захворювання належала до загальної суми туру. Документ видавався від імені однієї із рівненських лабораторій, яка нібито проводила обстеження.

Під час санкціонованого обшуку в приміщенні турагентства поліцейські виявили та вилучили 7 підроблених довідок про відсутність захворювання на COVID-19, в яких була вказана дата на кілька днів вперед. Крім того, у ноутбуці правоохоронці виявили ще близько 10 довідок, підготовлених для клієнтів.

За результатами призначених експертиз вирішуватиметься питання про повідомлення 33-річній господарці турфірми про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 358 КК України.