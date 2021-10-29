У Рівному турагентство виготовляло липові COVID-документи

У Рівному співробітники кіберполіції виявили продаж у туристичній агенції підроблених ПЛР-довідок про відсутність коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією Департаменту комунікації Національної поліції, правоохоронці встановили, що підроблені довідки власниця турфірми виготовляла для клієнтів, яким готувала документи для туристичної поїздки.

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Вартість довідки про проходження громадянами ПЛР-тестування на відсутність захворювання належала до загальної суми туру. Документ видавався від імені однієї із рівненських лабораторій, яка нібито проводила обстеження.

Під час санкціонованого обшуку в приміщенні турагентства поліцейські виявили та вилучили 7 підроблених довідок про відсутність захворювання на COVID-19, в яких була вказана дата на кілька днів вперед. Крім того, у ноутбуці правоохоронці виявили ще близько 10 довідок, підготовлених для клієнтів.

За результатами призначених експертиз вирішуватиметься питання про повідомлення 33-річній господарці турфірми про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 358 КК України.

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