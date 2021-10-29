До "червоної" зони карантину перейшли ще сім областей
Червону зону карантину, який діє через епідемію коронавірусу, запровадили ще у семи областях. Відсьогодні локдаун почав діяти у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях, повідомляє Корреспондент.
Отож, у червоному списку вже опинилися: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.
В помаранчевій зоні залишилися лише Волинська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька, Полтавська та Вінницька області.
У "червоній" зоні карантину забороняється робота:
- закладів громадського харчування (крім доставки та на виніс);
- ТРЦ та інших розважальних закладів;
- закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;
- непродовольчих ринків та магазинів;
- спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Заборонено масові заходи, виняток - спортивні змагання та матчі командних ігрових видів спорту без глядачів.
Якщо 100% працівників та відвідувачів зазначених закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус – обмеження не діють.