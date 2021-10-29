До "червоної" зони карантину перейшли ще сім областей

До "червоної" зони карантину перейшли ще сім областей

Червону зону карантину, який діє через епідемію коронавірусу, запровадили ще у семи областях. Відсьогодні локдаун почав діяти у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях, повідомляє Корреспондент.

Отож, у червоному списку вже опинилися: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська. 

В помаранчевій зоні залишилися лише Волинська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька, Полтавська та Вінницька області.

 У "червоній" зоні карантину забороняється робота:

  • закладів громадського харчування (крім доставки та на виніс);
  • ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;
  • непродовольчих ринків та магазинів;
  • спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки. 

Заборонено масові заходи, виняток - спортивні змагання та матчі командних ігрових видів спорту без глядачів. 

Якщо 100% працівників та відвідувачів зазначених закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус – обмеження не діють.

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