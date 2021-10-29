Арестович розповів про стан здоров'я Кравчука

Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що обов'язки голови делегації до кінця року виконуватиме заступник Кравчука Олександр Мережко. Про це у п'ятницю, 29 жовтня, Арестович сказав на телеканалі "Україна 24", повідомляє Корреспондент.

"Леонід Макарович переніс дуже складну операцію на серці, вона була вдалою. Період реабілітації, як кажуть близькі його, дуже довгий, тому що людині 86 років. Ця операція на серці мала неабияку ймовірність виявитися не дуже вдалою, як вони кажуть. Він зараз у Німеччині проходить реабілітацію" , - сказав Арестович.

Він же наголосив, що у ТКГ розраховують, що після відновлення Кравчук повернеться до роботи.

"На сьогодні заміни Леоніду Кравчуку не шукають" , - сказав Арестович.

Відомо, що у червні першому президентові України, голові української делегації у ТКГ 87-річному Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці. Після того він тривалий час перебував у реанімації та був підключений до апарату штучної вентиляції легень. За даними ЗМІ, Кравчук перебуває на лікуванні у клініці Мюнхена.