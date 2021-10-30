В Україні рекордно почастішали виклики "швидкої"

В Україні фіксується рекордна кількість викликів швидкої допомоги. Зі свого боку в МОЗ закликали українців вказувати медикам точні симптоми захворювання та не викликати лікарів додому "без потреби", повідомляє Корреспондент.

Відповідну заяву у п'ятницю, 29 жовтня, МОЗ розмістило у себе на сторінці у Facebook. Медики наголосили, що не варто зловживати викликом "швидкої" і додали, що все частіше українці називають "фейкові" симптоми коронавірусу.

"Останніми днями кількість звернень до "швидкої" досягла історичних максимумів і вже перейшла позначку в 55 тисяч викликів на добу. За інформацією з диспетчерських, випадки, коли громадяни називають "потрібні" симптоми для виїзду бригади медиків, почастішали. Зокрема, українці говорять про дихальну недостатність, говорять про низьку сатурацію, біль у серці. Після того, як бригада приїжджає на виклик, з'ясовується, що таких симптомів немає" , - зазначили в МОЗ.

Але також українці можуть приховувати симптоми COVID-19.

"Тоді на такі виклики приїжджають бригади без захисних костюмів. І ризик інфікуватися для медиків зростає" , - йдеться у повідомленні.

У МОЗ порадили насамперед зв'язуватися зі своїм сімейним лікарем.

"Саме він має надати консультацію та визначити чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування" , - додали у Міністерстві.

У МОЗ нагадали, що законодавством передбачено відповідальність за помилковий виклик бригади екстреної медичної допомоги. Йдеться про штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 850-3400 гривень.