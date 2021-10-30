США успішно випробували двигун для гіперзвукової ракети

За інформацією пресслужби ВМС США американські військові успішно провели повторні випробування першого ступеня ракетного двигуна для нової гіперзвукової зброї, призначеної як для сухопутних, так і для морських сил, повідомляє Укрiнформ.

«Управління програм стратегічних систем ВМС США успішно провело 28 жовтня друге випробування перш ﻿ ого ступеня твердопаливного ракетного двигуна (SRM) у Промонторі, штат Юта» , - зазначається у заяві.

Це випробування - частина програми розробки наступальної гіперзвукової зброї, призначеної і для ВМС, і для сухопутних сил.

«Системи наступальної зброї забезпечать можливість точного та своєчасного удару по віддалених цілях на суходолі у складних умовах» , - додали у військовому відомстві.

Цього разу вперше випробували систему керування вектором реактивної тяги першого ступеня, яка є ключовим елементом ракетного прискорювача.