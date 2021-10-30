Союзники США не відмовилися від можливості ядерного удару по РФ

Союзники США в Європі та Тихоокеанському регіоні закликають Вашингтон не відмовлятися від можливості завдати попереджувального ядерного удару по Росії та Китаю, повідомляє Лента.Ру.

Financial Times (FT) з посиланням на джерела зазначає, що союзники Штатів почуваються в безпеці під їхньою «ядерною парасолькою». Однак зараз адміністрація президента США Джо Байдена почала розглядати можливість переходу до принципу незастосування ядерної зброї першими або принципом «єдиної мети», за яким Вашингтон зможе використовувати ядерну зброю лише за певної умови. Дані обговорення у США викликають занепокоєння у Британії, Франції, Німеччині, Японії та Австралії. На думку низки осіб у цих країнах, зміна політики США не призведе до підвищення стабільності, а лише «додасть сміливості» Росії та Китаю.

"Це буде величезним подарунком для Китаю та Росії" , - заявив FT неназваний європейський чиновник.

У Financial Times також розповіли, що Вашингтон розіслав своїм союзникам анкету, в якій містилися питання щодо їхнього ставлення до змін в американській ядерній політиці. Більшість партнерів Штатів висловилися негативно щодо будь-яких змін у цій сфері.